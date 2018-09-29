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فرانك ويزنر: أمريكا ليست صديقة لجماعة الإخوان .. فيديو

السبت 29/سبتمبر/2018 - 06:21 ص
فرانك ويزنر
فرانك ويزنر
هاني حسين
قال فرانك ويزنر سفير الولايات المتحدة الامريكية السابق في القاهرة، إنه هناك تعاون عسكري واستخباراتي بين مصر وأمريكا في الحرب ضد الإرهاب.

وأضاف" ويزنر" في تصريحاته التليفزيونية مع الإعلامي عمرو خليل على هامش إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي أذاعها برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست صديقة لجماعة الإخوان .

وتابع:" هناك إختلاف في المنظور الأمريكي لجماعة الإخوان، ولكن القضية الأهم تتمثل في ضرورة توافر سياسة لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه تماما".

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فرانك ويزنر: أمريكا ليست صديقة لجماعة الإخوان .. فيديو
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