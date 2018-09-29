سيركان اغلو يتعاقد على عمل بوليسي جديد

تعاقد الفنان التركي سيركان شاي أوغلو على بطولة عمل درامي جديد من المقرر عرضه على الشاشة مع بداية العام الجديد.



العمل من المقرر أن تدور أحداثه فى إطار بوليسى , وتتجه الشركة المنتجة لعقد جلسة عمل مع البطل خلال الأيام القادمة ترشيح الأبطال المشاركين لـ سيركان، حيث حددوا أول أكتوبر القادم موعد مبدئى لبدء التصوير.



يذكر أن سيركان شاي أوغلو ظهر لأول مرة على الشاشة التركية عام 2013 بدور صغير في مسلسل الشمال والجنوب، لتتجه أنظار المخرجين إليه، حيث قدم عدد من الأعمال أبرزها مسلسل موسم الكرز الذي حقق نسبة مشاهدة عالية.