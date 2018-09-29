تعرف على الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية

كشف اللواء أحمد هشام الخبير المروري، عن الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة.



وأوضح هشام، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى، أن جميع المحاور والطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة تعمل بشكل جيد حتى الآن ، مشيرا إلى أنه لا توجد إخطارات بوقوع أي حوادث تؤثر على الحركة بالطرق الرئيسية والفرعية ، وأن معظم الطرق ستشهد كثافات متوسطة الأحمال خلال الساعة القادمة ، علاوة على نشر الخدمات المرورية المدعومة بالأوناش والخدمات الفنية في كافة الطرق والمحاور الرئيسية.



أما عن المحاور الرابطة بين القاهرة والجيزة فأكد أن كباري أكتوبر وقصر النيل والجامعة وعباس تعمل جميعا بشكل جيد حتى الآن ومن المتوقع أن تشهد كثافات متوسطة خلال الساعات القادمة.



ونوه إلى قيام الإدارة العامة للمرور بالاشتراك مع إدارة مرور القاهرة، بأعمال صيانة لعدة كباري بمنطقة القاهرة الكبرى، حيث تجري الإدارة العامة، بإشراف اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تحويلات مرورية لمسافة 500 متر علي طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي، في إطار أعمال رقم وتركيب كمرات خرسانية لإنشاء كوبري تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي بمنطقة مدخل طريق بلبيس.



وأوضح أن التحويلات عبارة عن تحويل الاتجاه القادم من القاهرة إلي الإسماعيلية للانحراف يسارا ماقبل منطقة الأعمال إلى الاتجاه الآخر، لاستخدام عدد 2 حارة مرورية، ومن ثم العودة إلي الطريق الرئيس، موضحا أن مدة تنفيذ الاعمال اعتبارا من الساعة 5 صباحا يوم الجمعة 28 سبتمبر وحتي 6 مساء من ذات اليوم.



كما أعلن استمرار إغلاق طريق صلاح سالم لاستكمال أعمال تنفيذ مشروع خط مياه قطر 200 مِم لتغذية مكتبة الأزهر الشريف ‏بطريق الخدمة بمحور صلاح سالم.



كما أكد على استمرار إغلاق محور المشير طنطاوي جزئيا للقادم من القطامية مع إتاحة طرق أرضية أسفل الكوبري ، وذلك لأعمال التطوير والصيانة وإنشاء كباري للمشاه مع استمرار الغلق الجزئي لطريق السويس.



وأكد أن التحويلات الخاصة بإنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق مازالت مستمرة في مناطق جسر السويس وأحمد عرابي والقومية العربية ووادي النيل علاوة على الإغلاق الجزئي لميدان النهضة لإنشاء الاتجاه الثاني للنفق.