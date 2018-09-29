اختيار الدقهلية لتمثيل المدارس المنتسبة لليونسكو بدار الأوبرا

تفقد على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم، السبت، سير العملية التعليمية بمدرسة شجرة الدر الإعدادية بنات التابعة لإدارة غرب التعليمية، وكان في استقباله منى العدوى، مديرة المدرسة، والدكتور محمد البحيرى، منسق اليونيسكو، وهيثم محمد، مسئول الإذاعة المدرسية.



وحضر عبد الرؤوف طابور الصباح وتحية العلم، وأكد أهمية المدرسة ودورها العظيم فى بناء الشخصية، وحث الطالبات على الانتظام فى المدرسة لما لها من أثر فى تنمية الولاء والانتماء للوطن، وأن تحية العلم هى بداية الانتماء للوطن.



ثم التقى بالدكتور محمد البحيرى، منسق اليونسكو بالمحافظة، الذى أعلن أنه تم اختيار محافظة الدقهلية لتمثيل المدارس المنتسبة لليونسكو فى مهرجان "إبداع مراهق" بدار الأوبرا فى شهر ديسمبر، حيث توجد ٢٧ مدرسة بمحافظة الدقهلية منتسبة لليونسكو.



واطمأن عبد الرؤوف على تسليم الكتب المدرسية للطالبات، وشدد على الإعلان عن مجموعات التقوية واختيار أفضل مدرسين لجذب الطالبات لحضورها، واستمع لشكوى إحدى مدرسات الدراسات الاجتماعية ووعدها بحلها.

