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كواعب البراهمي تكتب: جمال عبد الناصر

السبت 29/سبتمبر/2018 - 11:11 ص
صدى البلد
القائد والزعيم وحبيب الملايين - نحتفل بذكرى وفاته والتي كانت في 28 /9 /1970، وبالرغم من مرور السنوات فإن الأعمال تسطر للإنسان عمرا ثانيا في وجدان الأمة , وفي ضمير الشعوب.

ومن حق الذين أوجدوا في حياتنا بصمات أن نذكرهم ونذكر ما قدموا لنا، ولكن وجدت وللأسف أن بعض من الذين يريدون تشويه التاريخ , يشوهون كثيرا مما قام به , فكان لزاما أن أكتب عنه ليعرفه من لا يعرفه من الجيل الحالي.

الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، هو الذي قاد ثورة 23 يوليو 1952، فقد كان من الضباط الأحرار الذين ضجوا من الحكم الملكي وسيطرة الإقطاع علي كل مقدرات الدولة والتي كانت تتمثل في الأراضي الزراعية وقتها .

تاركين باقي الشعب لا يجد ما يأكل ولا ما يرتديه , وكان عاديا جدا أن تري الأشخاص في ذلك الوقت لا يجدون غير ثوب واحد أو ثوبين لا يستطيعون شراء غيرهما إلي أن يبليا .

وكان الأكثرية من الشعب بدون حذاء , ذلك أقوله للذين يرون في أيام الملكية نعيم مقيم وإرتفاع مستوي المعيشة وسعر الجنيه والذي لم يلمسه في هذا الوقت سواء واحد في الألف من الشعب المسكين . 

عبد الناصر هو أحد أهم الشخصيات التى حكمت مصر على امتداد تاريخها، وقد عمل على تحسين أوضاعها اقتصاديًّا وعسكريًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا.

فكان صاحب مشروع قومى وخطّة عظيمة لإعادة بناء مصر، وهى الخطة التى أثمرت عشرات النقلات والقفزات الكبرى فى سنوات قليلة نسبيًّا. وأنه لولا إعتداء إسرائيل علي مصر في يونيو 1967 , لكان لمصر شأن آخر في التقدم والتطور . ولكنهم شغلونا برد العدوان وإسترداد الأرض المغتصبة . 

وسأكتب نبذة مختصرة عن أعمال جمال عبد الناصر 

1- إصدار قانون الإصلاح الزراعي، الذي منح للفلاح المصري الحق في ملكية الأرض وذلك بعد قيام الثورة مباشرة ولم يترك لأي إقطاعي سوي خمسين فدان . 
2- قام بتأميم قناة السويس، مما زاد من قيمة العائدات المصرية من القناة، وقد أممها في عام 1956، 
3- قام ببناء السدّ العالي، حيث تحدى بهذا الأمر السيطرة الأجنبية، وحمى مصر من أخطار الفيضانات المدمرة، وتضاعفت مساحة الأراضي المزروعة بمختلف أنواع المحاصيل.
4- بنى الصناعة المصرية،الثقيلة فأنشأ المصانع الحربية و صناعة الأجهزة الكهربائية والأسلحة والذخيرة، والصناعات التكميلية.
5- أنشأ مدراس في كل قري مصر وجعل التعليم مجاني للجميع وكان يتم توزيع وجبات علي التلاميذ وألبان جافة . وأنشأ كذلك وحدات صحية بها طبيب مقيم في كل قرية للكشف والعلاج المجاني . ولا زالت تلك الوحدات الصحية موجودة ولكن بغير طبيب مقيم .
6- .قام بإصدار قوانين جديدة لتطوير العمل، حيث حدّد الحد الأدنى للأجور، و حدد ساعات العمل ثمانية ساعات . 
7- طور نظام مصر الاقتصادي، حيث زاد حجم الصادرات، وشجع الصناعة، وأمم بنوك مصر الأجنبية والخاصة، وشجع على الثقافة والفن والرياضة. وكا ن عصره العصري الذهبي للفن الراقي سواء غناء أو تمثيل . 
8- أقام معرض الكتاب الدولي في القاهرة،
9- وأنشأ تلفزيون مصر في عام 1960، 
10- وأقام ستاد القاهرة في مدينة نصر.
11- إنشأ محطة القرآن الكريم الإذاعية .
12- أدخل العلوم مثل الهندسة والطب وغيرها في جامعة الأزهر , وأنشأ مدينة البحوث . 
13- بنى الواحات البحرية والمناجم في أسوان، وأنشأ كورنيش النيل، وأنشأ التنظيم الطليعي.

وعلي المستوي الخارجي :- 
1- وقع اتفاقية مع بريطانيا تقضي بجلاء جنودها عن أراضي مصر جميعها، وذلك في عام 1956، وعن قناة السويس بشكلٍ خاص، وذلك في عام 1954
2- أسيس منظمة الوحدة الإفريقية التي كان هدفها تعزيز تضامن الدول الإفريقية مع بعضها خلال فترة الاستعمار (1963م). 
3- ساهم في تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية،
4- قام بترسيخ مبادئ السلام في فترة الحرب الباردة، وذلك من خلال إنشائه منظمة عدم الانحياز مع رؤساء يوغوسلافيا، وأندونيسيا، والهند في (1964م) .
5- أنشأ علاقات قوية مع الإتحاد السوفيتي وكوبا والهند وكثير جدا من البلدان . وعذرا إن كنت نسيت شيئا من أعماله . ولكن التاريخ أبدا لن ينساه . رحم الله الزعيم وأسكنه فسيح جناته وغفر له. 

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