شاهد .. استعدادات مجلس النواب لدور الانعقاد الرابع

بدأ مجلس النواب فى الاستعداد وإجراء التجهيزات لانطلاق دور الانعقاد الرابع للبرلمان، حيث بدأ عمال النظافة التابعين لإحدى الشركات الخاصة تنظيف القاعة الرئيسية للبرلمان والقاعات الصغيرة وأيضا البهو الفرعونى، ومكاتب اللجان النوعية بمبنى الرى وعددها 25 لجنة نوعية، فضلا عن مبنى المجمع المكون من 10 طوابق.



ويبدأ مجلس النواب أولى جلساته فى دور الإنعقاد الرابع برئاسة الدكتور على عبد العال فى تمام الساعة العاشرة صباح الثلاثاء المقبل ويتلو فيها رئيس المجلس ، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد وأيضا سيتم خلالها، إعلان رئيس البرلمان عن خلو عدد من مقاعد البرلمان التي توفي أعضائها خلال العطلة البرلمانية التي استمرت شهرين.



كما تم الدعوة أيضا إلى عقد لجنة عامة بالمجلس لترتيب أولويات العمل تحت القبة بدور الانعقاد الرابع وأيضا تحديد موعد انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد دعا مجلس النواب للانعقاد فى دورته الرابعة من الفصل التشريعي الأول، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2 أكتوبر، انطلاقا من صلاحياته الدستورية المنصوص عليها فى المادة (115) من الدستور.