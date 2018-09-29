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ديني

حكم جهر الإمام بالبسملة في الصلاة

السبت 29/سبتمبر/2018 - 03:59 م
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الجهر بالبسملة محل خلاف بين العلماء.. هل الأفضل على الإمام أن يجهر بالبسملة أم أن يبدأ بـ"الحمدلله رب العالمين" ويقول البسملة في سره.

وأضاف ممدوح، فى إجابته على سؤال "لماذا بعض الأئمة لا يقرأون البسملة مع الفاتحة؟"، أن الشافعية يرون أن البسملة الجهر بها هو السُنة، أما الحنابلة يرون أن الإسرار بالبسملة هو السُنة وغيرهم كان يجهر ويسرها.

وتابع: "أن المالكية يرون أنه لا يقول البسملة فيقرأ الفاتحة مباشرة فهذا خلاف بين العلماء فالإمام بحسب المذهب الذي يراه ومقتنع به".

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