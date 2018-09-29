سفير مصر لدى صربيا يبحث مع عمدة مدينة نوفي ساد مشاركة مصر في أنشطة المدينة

التقى سفير مصر لدى صربيا "عمرو الجويلي" اليوم السبت مع "ميلوش فوسيفيتش" عمدة مدينة "نوفي ساد" لبحث مشاركة مصر في أنشطة المدينة بصفتها العاصمة الأوروبية للشباب لعام 2019، والتحضير من الآن لأنشطة مشتركة عندما تصبح أيضا العاصمة الأوروبية للثقافة لعام 2021.



وعبر العمدة عن ترحيب المدينة بالتعاون الثقافي، وتطلعه للتوأمة والتعاون مع المدن النظيرة في مصر، على رأسها مدينة ومحافظة الإسكندرية.



وأطلع سفير مصر في بلجراد عمدة مدينة 'نوفي ساد' على برنامج منتدى شرم الشيخ للشباب في نوفمبر 2018؛ داعيا إياه للمشاركة للتعرف على جهود مصر الرائدة في مجال الشباب، وطرح أنشطة مشتركة في المنتديات التي ستستضيفها المدينة بصفتها العاصمة الأوروبية للشباب العام القادم.



وعبر عمدة "نوفي ساد" عن ترحيبه بمشاركة المدينة في أنشطة المنتدى، ودعوة الشباب من مصر للمشاركة في الأنشطة الكبرى التي تستضيفها المدينة، وعلى رأسها مهرجان "إجزيت Exit"، الذي يعتبر أكبر مهرجان أوروبي مخصص للموسيقى الشبابية.



تجدر الإشارة إلى أن 'نوفي ساد' هي ثاني أكبر مدينة في صربيا، وعاصمة إقليم 'فويفودينا' المتمتع بالحكم الذاتي.