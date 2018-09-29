تعرف علي سفير بنما الجديد لدي مصر

تسلَّم السفير أليخاندرو مِندوسا جانتيس منصبه الجديد كسفير فوق العادة ومُفوض لجُمهورية بنما لدى حكومة جُمهورية مِصر العربية، وذلك، في حضور نائب وزير الخارجية، لويس ميجيل إينكابييه.



شغل السفير مِندوسا منصب مُستشار وأيضًا القائم بالأعمال في البعثة الدائمة لبنما لدى الأمم المتحدة في چنيف.



وعمل مِندوسا، عضو في السلك الدبلوماسي والقنصلي، حصل على درجة البكالوريوس في العلاقات الدولية ودرجة الماجستير في التكامل والتعاون الدولي، بالإضافة إلى الدراسات العُليا التي حصل عليها في التعليم العالي. كما حصل أيضًا على درجة البكالوريوس في الكيمياء وقام بعمل دراسات ماجستير في آسيا والمحيط الهادئ.



وخلال فترة عمله كسفير لبلاده في مِصر، سيعمل سعادة السفير مِندوسا على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وسيقوم بتشجيع وترويج المُبادرات في إطار سياسة ”الكون“ والتي تسعى إلى تعزيز روابط بنما مع الاقتصادات الناشئة في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.