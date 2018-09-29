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رياضة

ماندزوكيتش يخطف التعادل ليوفنتوس أمام نابولي في الشوط الأول ..فيديو

السبت 29/سبتمبر/2018 - 07:00 م
ماندزوكيتش
ماندزوكيتش
حسن العمدة
انتهت أحداث الشوط الأول بين يوفنتوس ونابولي بالتعادل بهدف لكل منهما فى المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب أليانز ستاديوم تورينو فى الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

افتتح نابولي التهديف في الدقيقة 10 عن طريق درايس ميرتينز من تسديدة داخل منطقة الجزاء عقب تلقيه تمريرة رائعة.

وأدرك يوفنتوس التعادل فى الدقيقة 26 عن طريق ماريو ماندزوكيتش من رأسية قوية.

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