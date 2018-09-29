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الاتحاد العام منتجي الدواجن يكشف حقيقة حقنها بالهرمونات

السبت 29/سبتمبر/2018 - 10:43 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن كافة الدواجن المصرية لا يتم حقنها بالهرمونات؛ لافتا إلى أن استخدام الهرمونات في حقن الدواجن ممنوع على مستوى العالم.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، إن الهرمونات التي يتم استخدامها في حقن الدواجن مرتفعة التكاليف، كما أن هناك رقابة مشددة على تربية الدواجن في مصر.

وأوضح الزيني، أن تربية الدواجن في مصر آمنة وما تردد عن حقن الدواجن المصرية بالهرمونات ليس له أي سند علمي.

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