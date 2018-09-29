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فن

بلقيس تظهر مع ابنها الأول في الكليب الجديد أهلًا يا ماما.. صور

السبت 29/سبتمبر/2018 - 11:41 م
صدى البلد
سعيد فراج
تظهر المطربة الخليجية بلقيس فتحي مع ابنها الأول "تركي بن سلطان"، التي استقبلته في شهر مايو الماضي، خلال كليبها الجديد "أهلًا يا ماما"، الذي ينتظر طرحه غدًا الأحد، ويعد هذا أول ظهور كامل لنجل بلقيس، لأنها لم تكشف عن صورة واضحة له حتى الآن، واكتفت بنشر صورة قبل أشهر تخفي بها جزء كبير من وجهه.

وطرحت المطربة بلقيس فتحي، برومو كليبها الجديد «أهلًا يا ماما» عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، معلنة عن طرح الكليب غدًا الأحد عبر الفضائيات والمتاجر الإلكترونية.

وعلقت بلقيس على برومو الكليب قائلة: «قريبا جدًا .. عملي المصور الجديد (أهلًا يا ماما) .. كلمات وألحان: سيف فاضل .. مع الشكر الجزيل للزميل الأخ والنجم حمود الخضر .. اخراج Fabrizio Notari».

يذكر أن بلقيس تنافس على لقب أفضل مطربة اماراتية فى مسابقة BAMA MUSIC AWARDS وينافسها على اللقب كل من حسين الجسمي وأحلام.
بلقيس تظهر مع ابنها الأول في الكليب الجديد أهلًا يا ماما.. صور
بلقيس تظهر مع ابنها الأول في الكليب الجديد أهلًا يا ماما.. صور

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