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حوادث

ماس كهربائى يتسبب فى حريق بمزرعة دواجن دون إصابات بشرية بالبحيرة

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 10:45 ص
ًصورة أرشيفية - حريق
ًصورة أرشيفية - حريق
جمالات الدمنهورى
تسبب ماس كهربائى فى نشوب حريق مروع بمزرعة دواجن بقرية دير أمس بمركز أبو حمص وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده ولم يسفر الحريق عن أى إصابات وتسبب الحريق فى نفوق عدد من الدواجن وكمية من الأعلاف.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة أبوحمص بنشوب حريق بمزرعة دواجن بقرية دير أمس  دائرة المركز، وانتقلت قوات الحماية المدنية، وتبين نشوب حريق بمزرعة دواجن مقامه علي مساحة 2 قيراط بالطوب الأبيض مسقوفة بالأخشاب ملك المدعو "ع ع ال".. ومُستأجرة للمدعو "م ع ر" 26 سنة عامل ومقيم عزبه برهام بدائرة المركز .. وتم السيطرة عليه واخماده (دون حدوث إصابات).

وبسؤال الأخير قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي بإحدى دفايات الدواجن بالمزارع.. وأضاف بنفوق عدد من الدواجن وكمية من الأعلاف الخاصة بها واحتراق سقف المزرعة.. ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.. وتحرر المحضر اللازم.. وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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