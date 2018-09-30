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حوادث

الجنايات: اتهامات جديدة موجهة لمتهمي أحداث مكتب الإرشاد

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 12:27 م
المستشار محمد شيرين
المستشار محمد شيرين فهمي - أرشيفية
أحمد مهدي
تلا المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة ‏‎في طرة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث مكتب الإرشاد"، تعديلات الاتهامات المنسوبة للمتهمين التى تقدمت بها النيابة العامة في أحداث مكتب الإرشاد.

وقال رئيس محكمة الجنايات، إنه في يومي ٣٠-٦ و١-٧، قام المتهمان مصطفى عبد العظيم ومحمد عبد الرحيم وآخرون بالضرب العمد مع سبق الإصرار والترصد للمواطنين، ولم يقصدوا من ذلك ضربا ولكن ضرب أفضى إلى موتهم، وإن المتهمين أطلقوا من داخل مكتب الإرشاد الأعيرة النارية قاصدين إصابة المتواجدين بالخارج وأحدثوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد بالمجني عليهم جرحا عمدا مستديما، حيث قاموا بإطلاق الخرطوش تجاه المجني عليهم، وهي إصابات تعد عاهات مستديمة قدرت نسبتها ٣٥٪؜، كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية بدون ترخيص وذخائر بقصد استعمالها بالمساس بالوحدة الوطنية والسلام المجتمعي.

والمتهمون رشاد البيومي، ومحمد بديع، وخيرت الشاطر، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وحسام أبو العز، والزناتي، اشتركوا بالمساعدة والاتفاق مع المتهمين الآخرين على ضرب من يتظاهر أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم مقابل الحصول علي أموال ووعدهم بأداء العمرة وقاموا بإمدادهم بالأسلحة النارية، وقام المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية تجاه المتظاهرين كما هو مثبت بتقارير الصفة التشريحية، للمتوفين والتقارير الطبية للمصابين.

كما حاز المتهمون بواسطة الغير أسلحة نارية وبنادق خرطوش بدون ترخيص بقصد استخدامها في أنشطة تخل بالأمن العام وبقصد استعمالها للمساس بالوحدة الوطنية وقنبلة بدون ترخيص يحظر حيازتها واستخدامها.

‏‎والمتهمون فى القضية المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و11 آخرون من قيادات الجماعة منهم سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، وآخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا "أحداث مكتب الإرشاد".

‏‎وذلك لقيامهم بالقتل العمد والشروع فيه بالاشتراك والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة مقابل مبالغ مالية، وذلك لقتل أي من المتظاهرين، أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم.

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