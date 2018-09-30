شقيق ياسمين عبد العزيز يطلب الزواج من ياسمين صبري

طلب الفنان وائل عبد العزيز الزواج من الفنانة ياسمين صبرى، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.. ومن المعروف ان وائل هو شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز.



وقال وائل : "يا جماعة لو سمحتم اللي يعرف ياسمين صبري يقولها إني بحبها وعايز أتجوزها".



وتلقى وائل العديد من التعليقات الايجابية من جانب متابعيه الذين طلبوا ايضا الزواج من ياسمين صبرى وهو الامر الذى خلق حالة من الجدل عبر صفحته.



يذكر أن "وائل عبد العزيز" شارك في السباق الدرامي الرمضاني الماضي بمسلسل "فوق السحاب" وهو من بطولة هانى سلامة وإبراهيم نصر ونهال عنبر وعفاف شعيب واللبنانية ستيفاني صليبا ومنى عبد الغنى وميرنا نور الدين وشادى ألفونس وتونى ماهر وعزة مجاهد ووائل عبد العزيز، وأمير شاهين وآخرين، وتأليف حسان دهشان، للمنتج الكبير تامر مرسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز.