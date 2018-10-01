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منوعات

احتراق 5 أشخاص في مطعم حبيب الملح.. فيديو

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 01:25 ص
صدى البلد
كريم جمال


تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو صادما، يظهر لحظة احتراق 5 أشخاص في مطعم الشيف التركي الشهير "نصرت" والمعروف باسم حبيب الملح.

تعود الحادثة عند تقديم أحد العروض للاستعراض بشوي اللحم على النيران فى المطعم الكائن بمدينة إسطنبول، الأمر الذى خرج عن السيطرة وأصاب 5 أشخاص بحروق مختلفة.

أصابت النيران 3 زبائن، بالإضافة إلى موظفين في المطعم، ولحسن الحظ تم توثيق الواقعة أثناء تصوير أحد رواد المكان بكاميرا هاتفه المحمول.

أضرمت النيران فى ملابس سائحة وزوجها وزائر، ورجل آخر كان يجلس بجوارهما، وتم نقل المصابين لأقرب مستشفى لتلقي العلاج.


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