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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إغماء وهبوط.. إصابة طالبتين بالثانوية العامة بالدقهليه أثناء أدائهما الامتحان

ارشيفية
ارشيفية
همت الحسينى

شهدت لجنتان لامتحانات الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية حالتي اغماء لطالبتين بالثانوية العامة، في اليوم الأول لانطلاق الامتحانات.

وتلقت غرفة العمليات إفادة بان لجنة مدرسة ابن الوليد الابتدائية بالسنبلاوين شهدت إصابة الطالبة هدير احمد صلاح 17 عاما مقيمة الزهايرة السنبلاوين وتم نقلها لمستشفى السنبلاوين لتلقى العلاج اللازم. 

كما شهدت مدرسة الإعدادية بنات ببلقاس إصابة الطالبة
رانيا مصباح احمد 17 عاما مقيمة قريه حلاوه بلقاس 
يهبوط حاد وتم نقلها الى مستشفى بلقاس حيث تلقت العلاج اللازم. 


وأوضح المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام بمحافظة الدقهلية بلغ 64320 طالبًا وطالبة، موزعين على 162 لجنة امتحانات تغطي كافة الإدارات التعليمية بالمحافظة، منها 4 لجان خاصة.

وأشار إلى أن المديرية قد انتهت بالفعل من التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية، والصحة، والإسعاف، والكهرباء، والمجالس المحلية، لضمان سير الامتحانات في سهولة ويسر، ولتوفير أقصى درجات الأمان والرعاية للطلاب.

الدقهلية محافظه بلقاس السنبلاوين

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