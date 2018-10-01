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رياضة

أجايي يواصل برنامجه التأهيلي في الأهلي

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 12:27 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
واصل جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم "الاثنين"، الجري حول الملعب بعد التخلص من العكازين وخضوعه لبرنامج علاجي مكثف.

وأدى جونيور، جلسة في «الجيم» ثم استكمل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب، ليدخل اللاعب مرحلة جديدة في التدريبات التأهيلية، تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل.

وكان أجايي، قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الداخلي للركبة خلال مشاركته في مباراة تاونشيب التي أقيمت في بوتسوانا ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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