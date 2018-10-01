وزيرة الهجرة تبحث مع سفير هولندا دعم القطاع الصحي في مصر

بحثت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع لورانس ويستهوف، سفير دولة هولندا بمصر، سبل دعم القطاع الصحي في مصر ونقل خبرات علماء الوطن في أحدث ما وصلت إليه جراحات القلب حول العالم.



جاء ذلك خلال استقبال السفير الهولندي بمقر إقامته في القاهرة لوزيرة الهجرة بحضور عدد من العلماء المصريين، حسبما أفاد بيان صادر عن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج.



وقالت مكرم: "لدينا خبرات عريضة في شتى المجالات ، كما أن الوزارة تعمل جاهدة على مد جسور التواصل بين العلماء وبين الوطن"، معربة عن شكرها لكل الجهود المخلصة التي تسعي للنهوض بمصر.. ومشيدة بالدور الوطني لخبراء جراحات القلب بمعهد القلب القومي حيث يستقبل آلاف الحالات شهريا.



وأكدت وزيرة الهجرة أن علماء مصر هم أهم كنوزها، فبهم تتحقق خطط التنمية وفق القواعد العلمية، قائلة : "لن ندخر جهدا في تقديم كل التسهيلات اللازمة لكل الجهود المخلصة من أبناء مصر"..مشيرة إلى أنها ستقوم بحضور عملية قلب بالمعهد القومي الأسبوع الجاري لدعم كل الجهود المبذولة من المصريين بالخارج للوطن.



وأثنت مكرم على الدور الهام الذي يقوم به سفير هولندا بالقاهرة في إطار حرصه على تقوية العلاقات بين الشعبين المصري والهولندي.



ومن جانبه.. أوضح سعيد عثمان نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية - الهولندية ومنسق المبادرة أن فريق الخبراء المصريين يعمل بكل وطنية وإخلاص لنقل أحدث ما وصل إليه في مجال جراحات القلب والمناظير إلى مصر.



وقال عثمان : إنه بالتنسيق مع وزارة الهجرة سيتم البدء بمعهد القلب القومي ومستشفى الدمرداش في خطوة أولية لتقديم الخبرة إلى قطاع عريض من المستشفيات في جميع أنحاء الوطن ، وصولًا إلى غير القادرين والحالات الأكثر احتياجا.



وبدوره .. قال الدكتور محمد مكاوي جراح القلب بهولندا : "إن لمصرعلى أبنائها حقا وأنه يأمل أن تقوم الجاليات المصرية حول العالم بالاهتمام بتقديم ما لديها من خبرات للنهوض بالوطن".. معربا عن شكر الجالية المصرية في هولندا لوزيرة الهجرة لتعاونها وتسهيل إجراءات وصول الأجهزة والمعدات الطبية وغيرها.



ومن جهته .. قال الدكتور محمد سليمان أستاذ القلب في هولندا : "إن لدينا في مصر نحو مليوني مريض بالتذبذب الأذيني وبدأنا بالفعل في إجراء المنظاير لعدد من المرضى، وذلك بالتعاون بين الجانبين المصري والهولندي"..مضيفا أنه يجري بالفعل في الوقت الحالي إجراء العديد من العمليات في معهد القلب القومي.



ومن ناحيته .. أفاد الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب القومي بأن المعهد يستقبل آلاف الحالات شهريا، موضحا أن تعاون الأساتذة المصريين بالخارج يضيف بعدا جديدا من تبادل الخبرات والإطلاع على أحدث تقنيات العلم الحديث، ونقل تلك التقنيات والتكنولوجيا لمصر.