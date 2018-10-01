مميش يستقبل رئيسة هيئة التأمين الصحي لتعزيز التعاون

استقبل الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الإثنين الدكتورة سهير أحمد عبد الحميد رئيسة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك بمنى الإرشاد بالإسماعيلية من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين في إطار المشاركة الفعالة لهيئة قناة السويس في جميع المبادرات والحملات الصحية التي تقوم بها الدولة من أجل الاهتمام بصحة المواطن، وكذلك للتعرف على مشاريع التنمية بالمنطقة ومشروع قناة السويس الجديدة.





في بداية اللقاء رحب الفريق مُهاب مميش بالدكتورة سهير عبد الحميد متمنيا لها النجاح والتوفيق هي وجميع القيادات والعاملين بهيئة التأمين الصحي في أداء مهامهم الوطنية لتوفير الخدمات الطبية اللائقة لصحة المصريين.





وأكد رئيس الهيئة أن هيئة قناة السويس لا تدخر جهدًا نحو تقديم كافة سبل الدعم لتطوير منظومة التأمين الصحي للعاملين بها من خلال رفع مستوى الخدمات الطبية المُقدمة بمستشفيات الهيئة والمراكز الطبية المتخصصة التابعة لها، مشيرًا إلى حرص الهيئة على المشاركة الفعالة في جميع الحملات والمبادرات الصحية بالمنطقة وآخرها المبادرة الرئاسية " 100 مليون صحة" للكشف عن فيروس سي والأمراض المزمنة كالضغط والسكر للحفاظ على صحة المصريين.





من جانبها، وجهت الدكتورة سهير أحمد عبد الحميد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، الشكر للفريق مهاب مميش على تعاونه المستمر مع هيئة التأمين الصحي وكافة المؤسسات التابعة لوزارة الصحة فضلًا عن المساهمة الفعالة في المبادرات الوطنية لخدمة مواطني مدن القناة.





خلال الزيارة، توجه الوفد إلى مركز المحاكاة حيث كان في استقبالهم المهندس محمود بشاري مدير إدارة شئون العاملين بالهيئة، نائبًا عن السيد الفريق مُهاب مميش، ومعه عدد من أعضاء مجلس الإدارة. وقد شاهد الضيوف مجموعة من الأفلام التسجيلية التي تروي تاريخ قناة السويس، وتستعرض الأحداث الهامة التي توالت عليها كتأميم القناة، ومشروعات تطوير المجرى الملاحي. كما استمع الحضور إلى عرض تقديمي عن جدوى مشروع قناة السويس الجديدة، وأهميته في رفع الطاقة العددية والاستيعابية بإضافة ممر ملاحي جديد موازي للقناة الأصلية وزيادة أبعادها وأعماقها، فضلًا عن تأثيرها الإيجابي في زيادة معدلات الأمان الملاحي وتكاملها مع مشروع التنمية بمنطقة القناة.





في نهاية الزيارة، قدم المهندس محمود بشاري، نائبا عن السيد الفريق رئيس الهيئة، درع قناة السويس الجديدة إلى الأستاذة الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وفي المقابل قدمت الدكتورة سهير عبد الحميد درع الهيئة العامة للتأمين الصحي إلى سيادة الفريق مُهاب مميش تسلمه بالنيابة المهندس محمود بشاري.



