محافظ الشرقية يتفقد مدرسة جلال العبودي الإبتدائية بأنشاص الرمل..صور

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بزيارة تفقدية لمدرسة جلال العبودي الإبتدائية للتعليم الأساسي بأنشاص الرمل التابعة للإدارة بلبيس التعليمية للإطمئنان على سير العملية التعليمية والتأكد من تقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب .



وتجول المحافظ داخل الفصول المدرسية واستمع للشرح المقدم للتلاميذ بنفسه بالإطلاع على دفتر التحضير وكذلك سجل الحضور والإنصراف ، مؤكدًا على ضرورة الإلتزام بمواعيد اليوم الدراسي وتقديم المعلومه بسهولة ويسر للتلميذ .



وأجرى المحافظ حوارًا مع الطلاب وطالبهم بضرورة التزود بالعلم والمعرفة والإستفادة من الحصص المقدمة خلال اليوم الدراسي وحثهم على الإنصات لمعلميهم لتحقيق التفوق وتحصيل أعلى الدرجات وتحقيق النجاح.