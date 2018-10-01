مدبولى يتفقد مدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ، خلال زيارته اليوم إلى مدينة شرم الشيخ.



وقام بجولة شاهد خلالها مشروع محطة الطاقة الشمسية المقامة داخل المدينة، التي تبلغ قدرتها 500 كيلو وات يوميا، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، علاوة على وجود محطة مياه تنتج 500 متر مكعب يوميًا.



وقام مدبولي بجولة في عدد من مكونات المدينة، ومنها المسرح وقاعة المؤتمرات، وعدد من ورش عقد المحاضرات، تعرف خلالها على عدد من مواهب الشباب والانشطة الخاصة بهم، حيث استمع الى عزف احد الاطفال على الاورج، ثم غناء احدى الفتيات، وقد اهدى له أحد الشباب بورتريهًا شخصيًا عكس مهارته.



واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول مدينة الشباب والرياضة، التي تمتد على مساحة 50 ألف م2، حيث تمت الإشارة إلى أن الجزء الخاص بالرياضة، به صالة مغطاة تسع 2000 متفرج، وتشمل ألعاب الكرة الطائرة، والسلة، واليد، والكرة الخماسية، وملعب متعدد، إلى جانب ألعاب الكاراتيه والتايكوندو، هذا إلى جانب مجمع للإسكواش يضم 4 ملاعب بمقاييس دولية، وملعب كرة قدم نجيل طبيعي يسع 700 متفرج، وملعب قدم خماسي بالنجيل الصناعي، وملعبين بالترتان، بالإضافة إلى حمام سباحة أوليمبي، وآخر ترفيهي، وصالة جيم تشمل 11 جهازًا، ونادٍ صحي يشمل جهازي ساونا، ومثلهما للبخار والجاكوزي، وكذا كافتيريا بمساحة 500 م، وصالة طعام كبيرة بها نحو 85 طاولة.



كما تمت الإشارة إلى أن الجانب الشبابي بالمدينة، يضمُ قسمًا للإقامة، يسع نحو 400 فرد، وبه 112 غرفة ثلاثية، و16 غرفة ثنائية، وجناحان ثنائيان، و7 غرف سداسية. وتضم المدينة عددًا من التجهيزات تتمثلُ في 5 ورش مزودة بأجهزة عرض، منها 4 ورش تتسع لـ 35 فردا، وواحدة تتسع لـ 50 فردًا، بالإضافة إلى قاعة مؤتمرات تتسع إلى نحو400 فرد، مزودة بجهاز عرض ووحدة صوت، إلى جانب قاعة لكبار الزوار، ومعملي حاسب آلي يشمل الواحد عدد 25 جهاز كمبيوتر، كما تضمُ المدينة حديقة للأطفال مزودة بعدد من الألعاب المختلفة، ومسطحات خضراء تحيط بأرجاء المدينة كاملة.



وتعد مدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ واحدة من المنشآت الشبابية والرياضية المتميزة على مستوى الجمهورية بفضل إنشاءاتها المتنوعة التى تخدم مختلف الألعاب الرياضية، وقد أقيمت بها مؤخرا مجموعة من البطولات الرياضية الدولية، حيث استضافت منذ افتتاحها نحو 19 بطولة دولية، وجار عقد اثنين خلال العام الجاري، و 13 بطولة عربية، وجار عقد واحدة نوفمبر المقبل، و 18 بطولة محلية، و 38 معسكرا للشباب، وقد ظهرت كافة البطولات بصورة مشرفة عكست الامكانات التي تتيحها مدينة الشباب والرياضة بمدينة شرم الشيخ.