ريال مدريد يتدخل ويشعل الصراع على نجم الأرسنال

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن ريال مدريد انضم للصراع مؤخرًا، على ضم نجم فريق آرسنال، خلال الفترة المقبلة.



وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع الدولي الويلزي آرون رامزي، لتدعيم صفوفه، في ظل الشكوك حول مستقبل الثنائي توني كروس ولوكا مودريتش.



وينتهي عقد رامزي مع المدفعجية بنهاية الموسم الجاري، وفشلت إدارة الجانرز في التوصل لاتفاق مع اللاعب لتجديد عقده.



وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة آرسنال، قد تحاول بيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، تجنبًا لرحيله مجانًا بنهاية الموسم.



وسيشتعل الصراع على رامزي خلال الفترة المقبلة، في ظل اهتمام أندية ميلان، ليفربول ويوفنتوس بضمه.