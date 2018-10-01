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البابا تواضروس يلقي كلمة لشعب كنيسة البابا كيرلس والأرشيدياكون حبيب جرجس

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 10:45 م
صدى البلد
مايكل سمير
ألقي البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداسة البابا كلمة لشعب كنيسة القديس البابا كيرلس السادس والقديس الأرشيدياكون حبيب جرجس بواشنطن تاون شيب نيوجرسي، عقب تدشينها.

حيث قال: "أنا فرحان إني معكم النهاردة وفي كنيستنا الجميلة الصغيرة والحجاب الأبيض الجميل والأيقونات الرائعة والاسم الذي تحمله الكنيسة (البابا كيرلس السادس والأرشيدياكون حبيب جرجس) هو أحدث القديسين في كنيستنا، بتتبارك به الكنيسة والقديس الأشيدياكون حبيب جرجس هو مؤسس مدارس الأحد. والسنة دي بنحتفل بمرور ١٠٠ سنة على تأسيس مدارس الأحد".

وأضاف: "شيء جميل إن كنيستكم تحمل الاسم والتاريخ، اسم الأرشيدياكون حبيب جرجس وسنة ٢٠١٨ الاحتفال بمئوية مدارس الأحد".

وأشار تدشين الكنيسة كما قلت من قبل هو شهادة ميلاد والنهاردة كتبنا اسمها وعمل ربنا يكبر مع أبونا أبرآم والآباء الذين خدموا هنا منذ عام ٢٠١٤ وهم أبونا بيشوي عوض وأبونا أبرآم جرجس من الجيوشي وأبونا أرسانيوس شنودة وأبونا أبرآم مكرم هو من يخدم الآن.

وأوضح: "الكنيسة بها مساحات أرض ممكن نمدها، بتعاونكم ومشاركتكم ومحبتكم ونقاوة قلبكم تكبر ربنا يحفظكم ويبارك حياتكم.
البابا تواضروس يلقي كلمة لشعب كنيسة البابا كيرلس والأرشيدياكون حبيب جرجس
البابا تواضروس يلقي كلمة لشعب كنيسة البابا كيرلس والأرشيدياكون حبيب جرجس
البابا تواضروس يلقي كلمة لشعب كنيسة البابا كيرلس والأرشيدياكون حبيب جرجس

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