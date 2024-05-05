أسباب تجعل الكلاب تتبعك إلى الحمام| تفاصيل

الكلاب مخلصة ولها طبيعة حنونة، مما يدفعها في كثير من الأحيان إلى اتباع رفاقها من البشر أينما ذهبوا، وهذا يشمل مساحاتنا الخاصة، مثل الحمام. يمكنك أن تسميهم متشبثين أو حتى لطيفين عندما يفعلون ذلك ولكن هناك أسباب مهمة جدًا وراء قيامهم بذلك.

فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل الكلاب تتبعك إلى الحمام وقد ترغب في الاستعانة بخبير سلوكي للكلاب للقيام بذلك.

- التفاعل المستمر مع أصحابهم

الكلاب تزدهر على الرفقة البشرية، إنهم يشكلون روابط قوية مع أصحابهم وغالبًا ما يسعون إلى التفاعل المستمر، عندما تدخل الحمام، قد يرى كلبك ذلك بمثابة فرصة لمشاركة الوقت والاهتمام، إنهم لا يفهمون مفهوم المساحة الشخصية بنفس الطريقة التي يفهمها البشر، ووجودك بالقرب منك، حتى في الحمام، يمكن أن يجلب لهم الراحة والشعور بالأمان.

-عقلية القطيع

الكلاب هي من نسل الذئاب، وهي حيوانات قطيع. في المجموعة، يلتصق الأفراد ببعضهم البعض للحفاظ على الوحدة والسلامة وتقديم الدعم، من خلال متابعتك إلى الحمام، قد يُظهر كلبك سلوك القطيع ورغبة في البقاء بالقرب من قائد القطيع، وهو أنت.

-حاسة الشم

الكلاب لديها حاسة شم قوية، إنهم يمتلكون نظامًا شميًا رائعًا حتى يتمكنوا من اكتشاف الروائح والروائح التي لا نستطيع نحن البشر إدراكها، تحتوي حماماتنا بشكل عام على روائح وفيرمونات فريدة، لذلك من المحتمل أنها تحتوي على كنز من الروائح المثيرة للاهتمام للكلاب، إن فضولهم بشأن هذه الروائح الجديدة هو الذي يجلبهم معك.

- العادة والروتين

تزدهر الكلاب بقدرتها على التنبؤ وتشعر بالأمان عندما يكون روتينها اليومي ثابتًا، إذا قمت بزيارة الحمام في وقت محدد من اليوم، فربما تعلم كلبك ربط هذا الإجراء بروتينك وعلى الأرجح سيشعر بأنه مضطر للانضمام إليك.

- قلق الانفصال

يلعب قلق الانفصال دورًا في سلوك كلبك في الحمام، قد تشعر الكلاب التي تشعر بالقلق عند انفصالها عن أصحابها بالضيق عند إغلاق باب الحمام، قد يشعرون بالقلق من انفصالهم عنك، مما يجعلهم يتابعونك عن كثب لضمان عدم إغفالهم لك. عندما يحدث ذلك، نقترح عليك الحصول على مساعدة احترافية من طبيب بيطري أو متخصص في سلوك الحيوان يمكنه تقديم التوجيه بشأن إدارة قلق الانفصال.

المصدر: timesofindia.