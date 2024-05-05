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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإنجليزي.. روبرتسون يضيف هدف ليفربول الثاني في شباك توتنهام

روبرتسون
روبرتسون

سجل أندرو روبرتسون الهدف الثاني لـ ليفربول في شباك توتنهام بالدقيقة 45، المقامة حاليا على ملعب "آنفيلد"، ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح محمد صلاح التسجيل فى شباك توتنهام بالدقيقة 16.

وكان ليفربول قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، كوانساه، فان ديك، روبرتسون.

الوسط: إندو، إليوت، ماك أليستر.

الهجوم: محمد صلاح، دياز، جاكبو.

يذكر أن ليفربول ابتعد عن المنافسة على لقب البريميرليج خلال الموسم الحالي، حيث أتي في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة قبل بداية المباراة، برصيد 75 نقطة.

 

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