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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة يعيد أموال أجنبي بعد النصب عليه

نصب
نصب

ألقى رجال الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بالنصب على أجنبي أوهموه بقدرتهم على إدخال ذويه للبلاد نظير مبلغ مالي، وتمت إعادة المبلغ .

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول قرر بتعرفه على شخصين عبر أحد التطبيقات بمواقع التواصل الاجتماعى وأوهماه بقدرتهما على إدخال ذويه يقيم خارج للبلاد نظير مبلغ مالى، وتحصلا منه على مبلغ مالى مقابل ذلك، إلا أنهما لم يقوما بذلك أو رد المبلغ واتهمهما بالنصب عليه.

بالفحص وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول، مقيمون بمحافظة القاهرة ، تم ضبطهم وبحوزتهم المبلغ المالى حصيلة واقعة النصب ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة القبض على 3 أشخاص النصب شرطة مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر أول مديرية أمن القاهرة مدينة نصر

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