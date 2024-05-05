عاوزه يخس.. أمريكي يتسبب في موت ابنه لإجباره بالركض على مشاية

اتهم أب من ولاية نيوجيرسي، بقتل ابنه البالغ من العمر 6 سنوات عن طريق إجباره على ممارسة تمرين المشي، لرغبته الملحة في افقاد وزن ابنه.

أدلى الأب المتهم جريجور بشهادته في اليوم الثالث من محاكمة جريجور بجريمة قتل في المحكمة العليا في مقاطعة المحيط.

يظهر مقطع فيديو المراقبة المزعج من مركز أتلانتيك هايتس كلوب هاوس للياقة البدنية في 20 مارس 2021، جريجور وهو يجبر كوري على المشي على جهاز المشي لأنه يعتقد أنه "سمين للغاية".

ويوضح الفيديو أن الصبي سقط ست مرات بعد فشله في مواكبة جهاز المشي السريع، وقام جريجور برفعه وإعادته إلى المسار الصحيح.

أخذت والدة كوري، بريانا ميتشولو، الطفل الصغير إلى طبيب أطفال في الأول من أبريل بعد أن قالت إنها لاحظت وجود كدمات على ابنها - وأعادته إلى جريجور في الساعة الواحدة صباحًا في الثاني من أبريل.

أجرى جريجور اتصالاً بقسم حماية الطفل والاستدامة في نيوجيرسي في وقت لاحق من ذلك الصباح.

وفي حوالي الساعة الرابعة مساءً، اصطحب كوري إلى المركز الطبي لمقاطعة المحيط الجنوبي في ستافورد بعد أن كان الصبي يتلعثم في الكلام ويتعثر ويتقيأ، وفقًا للسلطات.

وتم إعلان وفاته بعد حوالي ساعة. تم اتهام جريجور في البداية بإهمال طفل في القضية ولكن تم رفع التهم إلى القتل عندما حدد تشريح الجثة أن كوري توفي بسبب تعفن الدم وإصابات داخلية خطيرة وحكم على الوفاة بأنها جريمة قتل.

كان جريجور وبريانا ميتشولو متورطين في نزاع مرير على الحضانة عندما توفي الصبي.

وقال محامي الدفاع ماريو جالوتشي لهيئة المحلفين خلال المرافعات الافتتاحية إن وفاة كوري كانت متسقة مع الالتهاب الرئوي، وقال إن الصبي كان يلعب كرة القدم ويتعامل بخشونة مع الأصدقاء.