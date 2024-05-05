ترفيه على الأعضاء.. عربة كشري داخل نادي الزمالك تثير الجدل

أثارت عربة "كشري" خاصة بأحد المطاعم الشهيرة داخل مقر نادي الزمالك جدلا علي مواقع التواصل الاجتماعي و بين اعضاء النادي .

يرى بعض الأعضاء أن وجود عربة الكشري ينوع خيارات الطعام المتاحة داخل النادي، خاصةً مع تنوع أذواق الأعضاء، بينما يعتبر البعض الآخر أن عربة الكشري تُضفي طابعاً شعبياً على النادي.

ورأى آخرون أن وجود عربة الكشري لا يتناسب مع مكانة نادي الزمالك العريق، ويخشون من انخفاض مستوى النظافة داخل النادي.

وفي الفيديو التالي نكشف تفاصيل عن اسباب تواجد عربية كشري داخل نادي الزمالك و در ادارة النادي علي ما يحدث من جدل علي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب توجدها بمقر النادي