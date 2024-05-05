عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

ترفيه على الأعضاء.. عربة كشري داخل نادي الزمالك تثير الجدل

صدى البلد

 

أثارت عربة "كشري" خاصة بأحد المطاعم الشهيرة  داخل مقر نادي الزمالك  جدلا علي مواقع التواصل الاجتماعي و بين  اعضاء النادي . 

 

يرى بعض الأعضاء أن وجود عربة الكشري ينوع خيارات الطعام المتاحة داخل النادي، خاصةً مع تنوع أذواق الأعضاء، بينما يعتبر البعض الآخر أن عربة الكشري تُضفي طابعاً شعبياً على النادي.

ورأى آخرون أن وجود عربة الكشري لا يتناسب مع مكانة نادي الزمالك العريق، ويخشون من انخفاض مستوى النظافة داخل النادي.

وفي الفيديو التالي نكشف تفاصيل عن اسباب تواجد عربية كشري داخل نادي الزمالك و در ادارة  النادي علي ما يحدث من جدل علي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب توجدها بمقر النادي 

جماهير نادي الزمالك مطعم شهير نادي الزمالك عربية كشري الترفيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة للتاريخ.. نجم منتخب المغرب على أعتاب الأهلي في الصيف

طليقة نجم الأهلي السابق تخلع الحجاب

قصير وضيق.. شاهد إطلالات إلهام شاهين في لوس أنجلوس تثير الجدل بالسوشيال ميديا

أحمد حسن يعلن خروج أحمد عبد القادر من حسابات الأهلي

داخل حمام السباحة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

بفضل ضعف الطلب.. تراجع في أسعار اللحوم البلدي بالأسواق

عودة محمد شريف لـ الأهلي.. وتصرف صادم من كولر.. تفاصيل

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي| قرارات حاسمة بشأنها قبل ساعات من انطلاقها

ترشيحاتنا

هدايا شم النسيم.. إجازة وتخفيضات من الحكومة للمواطنين

أول تعليق من حماس على قرار الاحتلال بإغلاق مكتب قناة الجزيرة

إنفوجراف.. تقديم الخدمات الطبية لأكثر من مليون "مسن"

عضو بـ«فتح»: نتنياهو لن يوافق على أي حلول سياسية لإنهاء حرب غزة

شم النسيم.. الأرصاد تكشف عن طقس غدا الاثنين

اوهمهم بالسفر للخارج.. نصاب يستولي على 50 مليون جنيه من مواطنين| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت جذاب.. نرمين الفقي تشعل السوشيال ميديا | شاهد

تاتو جذاب.. نسرين طافش تثير الجدل بظهورها | شاهد

الحمدلله على تمام النعمة.. نادر حمدي يرزق بمولودة جديدة

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان مبهج| شاهد

فيديو

يا نحلة.. هيفاء وهبي تطرح أحدث أغانيها

وباء جديد يهدد هذه الدولة .. والطقس الحار وراء انتشاره.. فيديو

رياح محملة بالرمال والأتربة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

هبوط أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 ينخفص إلى 3000 جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ