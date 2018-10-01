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محافظات

غدًا.. كفر الشيخ يواجه الزمالك وديا

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:47 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمود زيدان
يواجه فريق كفر الشيخ بقيادة مديره الفني نبيل محمود "رامبو"، غدًا، الثلاثاء، نظيره الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، وديًا، في تمام الرابعة والنصف عصرًا، على ملعب "حلمي زمورا" بميت عقبة.

ويخوض الفريق الأبيض هذه المباراة الودية استعدادًا لمباراته الهامة أمام الهلال السعودي، والتي ستقام السبت المقبل، في السوبر المصري السعودي، "كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي"، المقرر إقامته بالعاصمة السعودية بالرياض.

بينما يحرص نبيل محمود المدير الفني لكفر الشيخ، على استغلال فترة توقف دوري القسم الثاني في خوض فترة إعداد مصغرة جديدة للفريق للارتقاء بالجوانب الفنية والبدنية؛ لتجهيز الفريق بقوة للمباريات المقبلة من دوري القسم الثاني بمجموعة "بحري والإسكندرية".

جدير بالذكر أن كفر الشيخ يستضيف بلدية المحلة على ملعبه ووسط جمهوره في 18 أكتوبر الجاري، عقب انتهاء فترة التوقف لدوري القسم الثاني.

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