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حوادث

ايداع المتهم بإطلاق النار على قاضي القاهرة الجديدة مستشفى للصحة النفسية

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 11:24 م
اطلاق نيران - ارشيفية
اطلاق نيران - ارشيفية
رامى المهدي
قرر المستشار محمد سلامة، رئيس النيابة، بإشراف أحمد حنفي المحامي العام، إيداع المتهم بإطلاق النيران على قاضٍ بمحكمة الأسرة داخل شقته بكومبوند بالقاهر الجديدة، أحد مستشفيات الصحة النفسية لوضعه تحت الملاحظة لفحص مدى سلامة قواه العقلية.

وأوضحت النيابة، أن المتهم يقطن في نفس عقار المجني عليه ويعاني من إضرابات نفسية، وتبين أنه شقيق ضابط شرطة جار المجني عليه.

وأشارت تحقيقات النيابة الأولية، إلى أن المجنى عليه كان متواجدًا فى منزله يوم الواقعة، بصحبة نجله فقط وباقي الأسرة خارج المنزل، وفى تمام الساعة العاشرة ونصف، سمع شخصًا يطرق على باب شقته، وعندما فتح باب الشقة فوجئ بأحد الأشخاص، ويمسك بسلاح ناري "طبنجة" ويصوبه اتجاهه.

وأوضحت التحقيقات، عندما شاهده المجنى عليه، عاد إلى الخلف مسرعًا، وهنا أطلق عيارًا ناريًا، اتجاهه استقر فى كتفه، وطلقة أخرى لم تصبه استقرت فى أحد أعمدة الخرسانية فى الشقة وفر هاربًا. 

وأمرت النيابة العامة، برئاسة مدير نيابة القاهرة الجديدة، بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ الكاميرات، وجارٍ فحص تفاصيل الواقعة بالكامل للوقوف على ملابسات الحادث.

وأوضحت أقوال شهود الجيران، أنه فى يوم الواقعة سمعوا صوت صراخ يخرج من شقة أحد الجيران على الفور هرولوا مسرعين اتجاه الصوت فوجئوا بالمجنى عليه ملقيًا على ظهره داخل شقته، وهنا قاموا بإبلاغ الأجهزة الأمنية التى حضرت، وتم نقل القاضي المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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