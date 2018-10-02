أمن الجيزة يضبط أطراف مشاجرة شارع ترعة السواحل بإمبابة

سيطرت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير الأمن، على أطراف مشاجرة بالحجارة والشوم في شارع ترعة السواحل بمنطقة إمبابة.



وكان قسم شرطة امبابة، قد تلقى بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوجود مشاجرة في شارع ترعة السواحل، بين أصحاب محال تجارية وأكشاك.



ووجه اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بانتقال فريق المباحث والسيطرة على أطراف المشاجرة، وكشف ملابساتها، وهو ما تم بعد انتقال قوة أمنية برئاسة المقدم محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة إلي موقع البلاغ.



وتبين من التحريات التي أجريت بإشراف العقيد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات بين أصحاب أكشاك بالشارع، وتم ضبط عدد من أطرافها.