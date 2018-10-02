وزير قطاع الأعمال: نعتزم ضخ استثمارات لهيكلة وتطوير الدلتا للأسمدة

عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اجتماعا مع مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة ورؤساء القطاعات وأعضاء اللجنة النقابية، ثم لقاء مفتوحا مع العاملين بالشركة، وذلك خلال زيارته إلى مقر الشركة بمدينة طلخا محافظة الدقهلية، حيث قام بجولة تفقدية بالمصانع والأقسام الإنتاجية في إطار الحرص على تكوين فكرة كاملة عن الشركات التابعة للوزارة تمهيدا لبدء خطة تطويرها وليس فقط الاعتماد على الدراسات والتقارير.



ودار حوار مفتوح بين الوزير والعاملين بالشركة، حيث أكد أنه من غير المقبول استمرار نزيف الخسائر بالشركة خاصة وأن صناعة الأسمدة من الصناعات المربحة وغير المعقدة، لافتا إلى ضرورة تعاون الإدارة والعاملين في سبيل النهوض بالشركة خلال المرحلة المقبلة.



وتابع أن ضخ الاستثمارات في اي شركة لن يتم إلا بموجب دراسة جدوى متخصصة تجنبا لإهدار أموال في مشروعات لا تجدي نفعا، مشيرا إلى التوجيهات الصادرة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالإسراع في الاستعانة باستشاري عالمي متخصص لإجراء تقييم فني لمصانع شركة الدلتا للأسمدة ووضع خطة استثمارية شاملة بجدول زمني واضح ومحدد لتطوير كافة الوحدات الإنتاجية على أن يتم التعاقد مع الاستشاري خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



وأشار توفيق، إلى اعتزام الوزارة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ضخ الاستثمارات بغرض الهيكلة الفنية والتطوير في شركة الدلتا للأسمدة وكذلك في الشركة الشقيقة وهي النصر للأسمدة بمحافظة السويس، مشددا على أن الخيار الخاص بغلق أو تصفية أي شركة هو غير وارد إلا في حالات نادرة يثبت فيها انعدام الجدوى الاقتصادية لاستمرار الشركة، وذلك بعد دراسة جميع البدائل.



كما شدد على الالتزام بأعمال الصيانة الدورية بعد تحديث خطوط الإنتاج، مع ضرورة التوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية حفاظا على صحة العاملين والسكان القاطنين بمحيط الشركة.



وخلال اللقاء، استمع الوزير لجميع مطالب العاملين ومقترحاتهم وأجاب على استفساراتهم، مؤكدا أن العمال يمثلون عنصرا اساسيا في خطة التطوير والتي تشمل رفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم.