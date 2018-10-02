5 معلومات لا تفوتك عن مباراة الأهلي ووفاق سطيف المهمة

أصبح لا صوت يعلو داخل الشارع الرياضي الأفريقي فوق المباراة المرتقبة بين الأهلي أمام وفاق سطيف المقرر إقامتها اليوم بملعب السلام في إطار لقاءات ذهاب الدور قبل النهائي من منافسات دورى أبطال أفريقيا.





وتعد مواجهة الأهلي، القادمة أمام وفاق سطيف واحدة من أقوى المباريات في ظل القوة الكبيرة التي يتمتع بها الفريقان ونجاحهما في تقديم مستويات فنية وبدنية رائعة خلال منافسات النسخة الحالية من منافسات دورى أبطال أفريقيا.





"صدى البلد " يستعرض أهم 5 معلومات حول المباراة المهمة بين الأهلى ووفاق سيطف فيما هو تالى :





1 - موعد المباراة

تنطلق أحداث المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساء

2- القنوات الناقلة

سيتم إذاعة مباراة الأهلى أمام وفاق سطيف عبر قناة BEIN SPORTS HD 2 المشفرة

3- الطاقم التحكيمى

حدد الاتحاد الإفريقى "الكاف" الحكم الإثيوبى باملاك تيسيما لإدارة مباراة الأهلى ووفاق سطيف ويعاونه صامويل أتانجو وموسى كيندي والحكم الرابع تاديسي أسيري، بينما حدد الكاف السوداني شمس الدين مجدي مراقبا للمباراة، والليبي على جيلاني منسقا.

4- أهم اللاعبين

يمتلك الأهلى مجموعة من اللاعبين المميزين القادرين على صناعة الفارق وعلى رأسهم وليد سليمان وكوليبالى ووليد أزارو وأحمد فتحى وعلى معلول ويمتلك وفاق سطيف مجموعة من اللاعبين المميزين وعلى رأسهم الحارس مصطفى زغبة والمهاجم الحبيب بوقلمونة وعبد المؤمن جابو .

5- تذكرة التأهل

صعد الأهلى إلى الدور قبل النهائى بعد ان نجح فى التفوق على حوريا الغينى فى الدور ربع النهائي، بينما تأهل وفاق سطيف الجزائرى على حساب الوداد المغربى .