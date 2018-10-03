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اقتصاد

الإسكان: 105 مليارات جنيه استثمارات المليون وحدة حتى الآن

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 06:03 ص
مي عبد الحميد
مي عبد الحميد
آمنة عبدالعظيم
قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن الأهداف الرئيسية لبرنامج الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة"، تتضمن ما يلى: توفير التمويل المستدام لبناء الوحدات السكنية، حيث تم الانتهاء من 305 آلاف وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ ما يزيد على 256 ألف وحدة سكنية، باستثمارات تتخطى الـ105 مليارات جنيه.

وأشارت عبد الحميد فى تصريحات لـــ"صدى البلد"، إلى أنه يتم تسليم جميع الوحدات بمساحة 90 م2 (ثلاث غرف وصالة) كاملة التشطيب، وبعد التأكد من اكتمال المرافق العامة، وتوفير الخدمات اللازمة لخدمة كل مشروع (مدارس ــ مستشفيات ــ مراكز شباب ــ دور عبادة – غيرها)، بالإضافة إلى دعم المستحقين بعد التأكد من صحة البيانات المُقدمة، حيث يُقدم الصندوق مبلغا يتراوح ما بين 5 و25 ألف جنيه، كدعم نقدي لا يرد، فضلًا عن عدم تحميل قيمة الأرض على ثمن الوحدة السكنية.

وتابعت، يتم البيع بسعر عائد مخفض بالتعاون مع البنك المركزى المصرى ليصبح 5 % لذوى الدخل الأقل من 2100 جنيه شهريًا، وحتى 7% لما فوق ذلك وحتى الحد الأقصى للدخل الشهرى، الذى يُحدد بمعرفة الصندوق، ويتم تحديثه دوريًا بعد الاطلاع على بحوث الدخل والإنفاق ومعدلات التضخم.

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