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ديني

وزير الثقافة السابق وأبو طالب يعزيان فى طه أبو كريشة.. صور

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 07:17 م
صدى البلد
محمد بدران - اشرف العمدة
حرص، الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية السابق، الدكتور عبدالفتاح العواري، عميد أصول الدين بجامعة الأزهر، والدكتور عبد المنعم فؤاد عميد كلية الوافدين ، حامد أبو طالب مستشار شيخ الازهر، الدكتور جمال فاروق عميد كلية اللغة العربية، والدكتور عبد الواحد النبوي وزير الثقافة الأسبق، وأسامة ياسين نائب رئيس الرابطة العالمية لخريجي الأزهر، على المشاركة في عزاء الدكتور طه ابو كريشة عضو هيئة كبار العلماء، المقام حاليا بمقر كلية الدعوة بجامعة الأزهر بالبهو الرئيسى المفتوح بمسجد وقاعة محاضرات الكلية.

يذكر ان الدكتور طه أبو كريشة وافته المنية امس الاثنين عن عمر ناهز 81 عاما، بعد رحلة صراع مع المرض، حيث صلى على جثمانه بالجامع الأزهر الشريف، وسط حضور قيادات الأزهر بمختلف قطاعاته .

وولد الدكتور طه مصطفى أبو كريشة، الأستاذ بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب سابقا، في الثامن من مايو لعام 1937م بمركز ديروط بمحافظة أسيوط.

وحصل على الثانوية الأزهرية من معهد أسيوط الديني عام 1957م بترتيب الأول على مستوى الجمهورية الإجازة العالمية من كلية اللغة العربية بالقاهرة جامعة الأزهر عام 1961م بترتيب الأول التخصص (الماجستير) في الأدب والنقد عام 1970م بتقدير "ممتاز" في موضوع "ميزان الشعر عند العقاد" الحصول على درجة العالمية "الدكتوراه" في الأدب والنقد 1973م بمرتبة الشرف الأولى في موضوع "النقد العربي القديم بين المذاهب النقدية الحديثة".
وزير الثقافة السابق وأبو طالب يعزيان فى طه أبو كريشة.. صور
وزير الثقافة السابق وأبو طالب يعزيان فى طه أبو كريشة.. صور
وزير الثقافة السابق وأبو طالب يعزيان فى طه أبو كريشة.. صور
وزير الثقافة السابق وأبو طالب يعزيان فى طه أبو كريشة.. صور
وزير الثقافة السابق وأبو طالب يعزيان فى طه أبو كريشة.. صور
وزير الثقافة السابق وأبو طالب يعزيان فى طه أبو كريشة.. صور
وزير الثقافة السابق وأبو طالب يعزيان فى طه أبو كريشة.. صور

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