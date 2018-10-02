برلماني: مقترحات بإعادة نظام العوائد في تحصيل الضريبة العقارية

أكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قانون الضريبة العقارية صدر قبل أحداث 25 يناير وبدأت إضافة تعديلات عليه والعمل به عام 2013.



وأضاف عمر خلال لقائه مع قناة «اكسترا نيوز»، إن المنزل الذي يبلغ ثمنه أقل من 2 مليون جنيه معفي من الضرائب، مؤكدًا أن الأزمة في قانون الضرائب العقارية هو طريقة تقدير العقار أو الوحدة السكنية.





وأوضح عمر أن هناك مقترحات بإعادة نظام العوائد في تحصيل الضريبة العقارية.



