10 أفكار لدمج اللون البترولي في ديكورات المنزل ..صور

يعتبر اللون البترولى من أفضل الألوان التي يمكنك الاعتماد عليها فى ديكور منزلك بالأخص في فصل الشتاء، لأنه من الألوان الغامقة التى تمنح منزلك روحًا من الدفء، ويتميز اللون البترولى بأنه متعدد الدرجات، بحيث يمكنكِ أن تختاري الدرجة التي تناسب ذوقك، والشكل العام لديكور منزلك.





فيمكنك استخدام اللون البترولى فى العديد من ديكورات المنزل كتزيين الجدران أو الاعتماد على أقمشة الكراسي وإكسسوارات المنزل.





كما يتميز هذا اللون بأنه من السهل تنسيقه مع العديد من الألوان الأخرى مثل الأصفر والأبيض والبينك أيضًا.





ونعرض لكم مجموعة من الديكورات المتنوعة والعصرية باللون البترولى.