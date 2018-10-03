المصري يتعادل مع فيتا كلوب بـ الكونفيدرالية وينتظر التأهل فى الكونغو

إنتهت أحداث المباراة بين المصري وفيتا كلوب بالتعادل السلبي فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب بورسعيد في إطار دور نصف النهائي من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.



أهدر فريق المصري البورسعيدي الهديد من الفرص أمام مرمي فيتا كلوب ، وواصل المصري الضغط فى أخر الدقائق من المباراة ولكن واجه ساترا دفاعيا من الفريق الكونغولي.



ويأمل فريق المصري التأهل لنهائي الكونفدرالية فى مباراة العودة علي أرض بطل الكونغو .

