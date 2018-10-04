الفقي: الداعية الإسلامي عوض القرني بكى حين صدر طلب وقف إطلاق النار

قال الدكتور مصطفي الفقي، المفكر السياسي، إنه يتذكر ما كان يدور في الكواليس خلال حرب أكتوبر، وقلق المصريين الشديد على النصر، بسبب مرارة الهزيمة في 1967، مؤكدًا أن الداعية الإسلامي الدكتور محمد عوض القرني بكى حين صدر طلب وقف إطلاق النار.





وأوضح "الفقي"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي شريف عامر على برنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي"، أنه احتبس داخل مصر خلال الحرب بعد عودته في إجازة من لندن، وكان الطريق الوحيد لعودة هو هروبه لليبيا برًا، واضطر إلى انتظار فتح مطار القاهرة ليسافر إلي لندن.





وأضاف المفكر السياسي، أنه احتبس داخل البلاد مرة أخري حين اُغتيل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، خلال العرض العسكري، مؤكدا أن هذه الفترة كانت زاخرة بمجهودات رجال الخارجية المصرية.