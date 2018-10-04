شاهد.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل.. ويبعد زوجته عن الكاميرات في مهرجان الإسكندرية

احتدّ الفنان أحمد الفيشاوي، في كلامه مع أحد المراسلين في مهرجان الإسكندرية السينمائي، عندما توجه المراسل إلى زوجته ندى الكامل لرغبته في إجراء لقاء تلفزيوني معها خلال فعاليات المهرجان.





وظهر "الفيشاوي"، غاضبًا من فعل المراسل في محاولة له لإجراء حديث تلفزيوني مع زوجته، مما جعله أكثر انفعالًا، واضطر إلى إمساك زوجته بشدة أثناء دخوله قاعة المهرجان لإبعادها عن المراسلين والكاميرات التليفزيونية.



