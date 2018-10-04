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محافظات

انتحار شاب لمروره بحالة نفسية داخل مسكنه بشبرا الخيمة

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 07:38 ص
أرشيفية
أرشيفية
إبراهيم الهوارى
لم يجد شاب طريقة للتخلص من مروره بحالة نفسية سوى الانتحار والتخلص من حياته للأبد والانتحار داخل مسكنه بشبرا الخيمة، مستخدمًا ملاءة سرير تم نقل الجثة الى مستشفى ناصر العام وتولت النيابة التحقيق

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد صموائيل عطاالله، مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بورود بلاغ من سكان بالعقار الكائن به الشاب المنتحر ويدعى "عباس .م"، 17عامًا، بشارع السلام بالواقعة.

وانتقل على الفور رجال مباحث قسم أول شبرا الخيمة لمكان الحادث لمعاينة الجثة ومسرح الجريمة وعمل التحريات اللازمة حول الواقعة من سكان العقار.

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