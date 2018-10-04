مصر تخفض وارداتها من السولار 50% أوائل 2019

قال مصدر بالهيئة المصرية العامة للبترول إن التشغيل التجريبي لمجمع تكرير مسطرد سيبدأ خلال شهر ديسمبر المقبل، على أن يبدأ التشغيل الفعلي للمجمع في الربع الأول من العام المقبل ، مما سيساهم في تقليل واردات السولار بنسبة 50% ، حيث سينتج المجمع نحو 2.3 مليون طن سولار سنويا.



وأضاف المصدر - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الخميس/ - أن المجمع سيوفر نحو 12% من إجمالي احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية، بإنتاج يتراوح من 850 ألف طن إلى مليون طن بنزين ، ونحو 80 ألف طن بوتاجاز سنويا، و600 ألف طن وقود نفاثات و450 ألف طن فحم، و96 ألف طن كبريت.



وتبلغ تكلفة إنشاء مشروع التكرير بمسطرد حوالي 4.270 مليار دولار، ويعد معمل تكرير مسطرد هو المعمل العاشر في مصر، وهو من أكبر معامل الشرق الأوسط لتكرير البترول.



وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قد قال في تصريح سابق إن مجمع مسطرد يعد من أهم مشروعات التكرير، حيث يقوم بمعالجة المازوت وتحويله إلى أنواع خفيفة من وقود عالي الجودة مثل السولار ووقود النفاثات، وسيم تغذيته من المازوت المنتج من شركة القاهرة لتكرير البترول بطاقة سنوية 4.3 مليون طن.

