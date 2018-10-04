تحويل خطوط الكهرباء الهوائية إلى أرضية بالأقصر

أعلن المهندس حجاج عبده وكيل وزارة الكهرباء رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر، أنه تم إعداد الدراسات الفنية اللازمة والمقايسات الخاصة بتحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط إلى كابلات أرضية، نظرًا لما تمثله الخطوط الهوائية من خطورة على المواطنين أعلى الكتل السكانية، وذلك ضمن خطة الوزارة 2018 / 2019 لعدد 16 منطقة على مستوى قرى ومراكز محافظة الأقصر.



وأوضح وكيل وزارة الكهرباء، أن إجمالي تكلفة تنفيذ الأعمال بلغ 22.8 مليون جنيه وبعد الانتهاء من إعداد وتقدير المقايسات اللازمة، تم توجيه رؤساء الهندسات المختصة بسرعة تنفيذ الأعمال حسب ما هو معتمد.



وشدد وكيل وزارة الكهرباء، أن يكون التنفيذ طبقًا للمواصفات الفنية المعمول بها، وبالفعل تم البدء في التنفيذ بداية من الأسبوع الجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.