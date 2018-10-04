دقة السمسم على طريقة الشيف هالة فهمى.. فيديو

قدمت الشيف هالة فهمى خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الخميس، طريقة عمل دقة السمسم..
وقالت "هالة" إن المقادير تتضمن:
نصف كوب من (سمسم محمص-سودانى-كزبرة ناشفة-كمون-حمص المقلة)، و2 ملعقة كبيرة ملح.
أما مقادير السميط المسلوق:
4 اكواب دقيق
كوب ونصف لبن دافئ
4 ملاعق كبيرة زبدة
ملعقة كبيرة سكر
ملعقة كبيرة خميرة
ملعقة صغيرة ملح
ولمشاهد طريقة العمل خطوة بخطوة بالتفاصيل شاهدى الفيديو..
وقالت "هالة" إن المقادير تتضمن:
نصف كوب من (سمسم محمص-سودانى-كزبرة ناشفة-كمون-حمص المقلة)، و2 ملعقة كبيرة ملح.
أما مقادير السميط المسلوق:
4 اكواب دقيق
كوب ونصف لبن دافئ
4 ملاعق كبيرة زبدة
ملعقة كبيرة سكر
ملعقة كبيرة خميرة
ملعقة صغيرة ملح
ولمشاهد طريقة العمل خطوة بخطوة بالتفاصيل شاهدى الفيديو..