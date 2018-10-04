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دقة السمسم على طريقة الشيف هالة فهمى.. فيديو

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 03:15 م
صدى البلد
شيماء مجدي
قدمت الشيف هالة فهمى خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الخميس، طريقة عمل دقة السمسم..

وقالت "هالة" إن المقادير تتضمن:
نصف كوب من (سمسم محمص-سودانى-كزبرة ناشفة-كمون-حمص المقلة)، و2 ملعقة كبيرة ملح.

أما مقادير السميط المسلوق:
4 اكواب دقيق
كوب ونصف لبن دافئ
4 ملاعق كبيرة زبدة
ملعقة كبيرة سكر
ملعقة كبيرة خميرة
ملعقة صغيرة ملح

ولمشاهد طريقة العمل خطوة بخطوة بالتفاصيل شاهدى الفيديو..

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