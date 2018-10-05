شوقي يعلق على الاستقالات الأخيرة داخل ديوان التربية والتعليم.. فيديو

رد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، على استقالة أحمد خيرى المتحدث باسم الوزارة واللواء أكرم النشار مساعد الوزير، وقال إن هؤلاء الأشخاص أصدقاء أعزاء، موضحا أنهم ليسوا من الجهاز الإدارى للدولة ولكن الوزارة كانت تستعين بهم للمساعدة فقط.



وأضاف خلال حواره ببرنامج« يحدث فى مصر» المذاع على قناة إم بي سي مصر، تقديم الإعلامى شريف عامر، أن اللواء أكرم النشار اعتذر لظروف صحية لايجب أن تقال على الهواء، وكشف أن النشار أضاف الكثير للوزارة خلال عملة على مدار العام الماضى.



وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم بها حوالى مليون و700 ألف موظف ومن استقالوا هم اثنين فقط .

