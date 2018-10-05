أثارت ذعر السعوديين .. جثة مربوطة بسرير وسط الطريق العام.. فيديو وصور





أثار العثور على جثة، تم العثور عليها بطريق أبها بالمملكة العربية السعودية في ساعات متأخرة من مساء أمس الخميس، حالة من الجدل خصوصا بسبب غموض الحادثة وبشاعتها.أوضحت مصادر بأن الجثة تعود لشخص وافد مخالف للإقامة مقتول، ومقيد بالحبال في سرير حديدي، وسط الطريق العام.وتصدر هاشتاج ” جثة أبها على الطريق” قائمة الأكثر تداولا بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ،إذ أعرب المغردون عن قلقهم واستغرابهم من الواقعة التي مازال الغموض يسيطر عليها بنشر صور ومقاطع تنم عن الرعب.وقد تباينت آراء مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول الجثة، فالبعض يزعم بأن القتيل أثيوبي الجنسية، والجريمة من تدبير بني جلدته من من مروجي الخمور والمخدرات، بعد خلاف أودى بهم إلى تلك الفعلة الغريبة، ولكن لماذا وضعوه وسط الطريق العام؟حتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي بخصوص هذه الواقعة المحيرة.