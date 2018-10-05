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أخبار العالم

الرئيس الكازاخي: علاقاتنا مع روسيا تعد معيارا للعلاقات بين الدول

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 11:52 ص
صدى البلد
أ ش أ
أكد رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف، اليوم الجمعة، أن علاقات بلاده مع روسيا تعتبر معيارًا للعلاقات بين الدول.

وقال نزارباييف - في رسالة لشعبه، حسبما نقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "إن علاقات كازاخستان مع روسيا تعتبر معيارًا للعلاقات الحكومية الدولية وسنعمل على الاستمرار وتطوير العلاقات في هذا الاتجاه".

ولفت الرئيس الكازاخي إلى العمل الناجح للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، قائلًا: "الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يعمل بنجاح، وكان بمثابة اتحاد تكامل شامل وعضو نشط في العلاقات الاقتصادية العالمية".

يذكر أن العلاقات الروسية الكازاخية واصلت تطورها بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، إذ تشهد في الوقت الراهن تطورًا ملحوظًا.

وتأسس الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، في الأول من يناير عام 2015، ويضم في عضويته بيلاروسيا وكازاخستان وروسيا وأرمينيا وقرغيزستان.

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