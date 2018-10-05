وزير الأوقاف يشارك في افتتاح 12 مسجدا بالوادي الجديد.. صور

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أثناء زيارته اليوم لمحافظة الوادي الجديد لافتتاح ووضع حجر أساس للعديد من المشروعات، إن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بالمحافظات الحدودية وبدأنا بالوادي الجديد، حيث تم وضع حجر الأساس لإنشاء مجمع إسلامي، بمدينة موط بمركز الداخلة، بتكلفة 20 مليون جنيه، والذي يضم مسجدا، ومكتبة إسلامية كبيرة، ومكتبا لتحفيظ القرآن الكريم، ودار مناسبات.



وأضاف أنه تمت الموافقة على اعتماد المبالغ المخصصة للمجمع الإسلامي، بعد تخصيص الأرض التي سيتم إنشاء المجمع عليها بمدينة موط، بعد إضافة توسعة له ليتم إحلال وتطوير المسجد الكبير بموط، والذي لم يخضع لأية عمليات إحلال وتطوير منذ إنشائه، وأصبح غير قادر على استيعاب الزيادة في أعداد المصلين، وبعد مخاطبة الوزارة تمت الاستجابة بتخصيص ميزانية لإحلال المسجد وتحويله لمجمع إسلامي متكامل.



يذكر أن وزير الأوقاف يشارك في احتفالات محافظة الوادي الجديد بالعيد القومي رقم 59 لها، حيث أدى خطبة الجمعة من مسجد بلاط الكبير، كما يشهد افتتاح المول التجاري الذي تقيمه هيئة الأوقاف بمدينة الخارجة، تمهيدًا لطرح وحداته التجارية والإدارية للتمليك بالمزاد العلني.



ومن المقرر أن يفتتح الوزير 12 مسجدًا بعد إحلالها وتجديدها وفرشها، كما دفع بقافلة الدعاة والتي تضم 5 تخصصات طبية نادرة إلى المحافظة، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج المجاني للمرضى.

