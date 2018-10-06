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حوادث

اندلاع حريق ثان بقرية العوينة في الوادي الجديد

السبت 06/أكتوبر/2018 - 01:43 ص
صورة أرشيفية - السيطرة
صورة أرشيفية - السيطرة على حريق
محمد منصور ابو العلمين
اندلع منذ قليل حريق ثانٍ بقرية العوينة التابعة لمركز الداخلة بالوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء لموقع الحريق.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الحريق الهائل الذي اندلع منذ 6 ساعات بقرى الراشدة التابعة لنفس المركز، والذي التهم حتى الآن مساحة 60 فدانا، وألحق خسائر فادحة، وتسبب في إصابة 22 شخصا.

ومن جانبه، قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، رفع حالة الطوارئ والتنسيق بين الجهات التنفيذية للسيطرة على هذه الحرائق، وقرر الدفع بسيارات الإسعاف من النقاط والمستشفيات لنقل المصابين والاستعداد للطوارئ.

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